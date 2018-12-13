Чемпионат в сфере IT и IoT-технологий DigitalSkills 2018 стартовал в Казани

В Казани открылся второй федеральный отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере IT и IoT-технологий – DigitalSkills 2018. В состязаниях по 24 компетенциям на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» принимают участие больше 200 человек из 14 стран мира.

Иностранные участники (45 специалистов) впервые приехали на DigitalSkills, среди них – не только конкурсанты, но и эксперты и обозреватели из Австралии, Франции, Гонконга, Китая, Кореи, Японии и Тайваня, передает «Татар-Информ».

Министр информатизации и связи Татарстана, заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов отметил, что показатели DigitalSkills – это демонстрация приоритетов Татарстана и России с точки зрения развития человеческого капитала.

Договор с союзом WorldSkills Russia на проведение федерального чемпионата в сфере информационных технологий у республики заключен на пять лет – DigitalSkills до 2023 года будет проходить на площадках Казани. Шайхутдинов пообещал, что ежегодно будет увеличиваться масштаб форума и уровень конкурсантов.

Отмечается, что в сравнении с первым DigitalSkills 2017 года на нынешнем чемпионате более чем в полтора раза выросло количество участников и компетенций. Татарстан в 17 базовых компетенциях представляет делегация в составе 31 молодого специалиста.

Кроме основного конкурсного блока на чемпионате в 2018 году представлено еще 17 новых «презентационных» компетенций, которые могут войти в конкурсную программу в будущем».

В их числе – «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Интернет-маркетинг», а также огромный блок профессий будущего FutureSkills – «Анализ защищенности от внешних угроз», «Интернет вещей», «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» и «Облачные технологии».

Как и каждый чемпионат формата WorldSkills, DigitalSkills предполагает проведение состязаний среди юниоров: в Казань приехали 15 школьников в возрасте от 14 до 16 лет, которым удалось пройти строжайший конкурсный отбор.

Чтобы выявить лучших, эксперты WorldSkills Russia провели тестирование на цифровую грамотность среди 65 тыс. кандидатов. Юниоры будут соревноваться в трех компетенциях: «Программные решения для бизнеса», «Разработка мобильных приложений», «Машинное обучение и большие данные».

В ходе проведения чемпионата на «Казань Экспо» будет работать специальная зона Try-a-Skill, на тренажерах и модуляторах которой каждый гость чемпионата сможет попробовать себя в сфере высоких технологий.

Центральным событием деловой программы станет кейс-шоу в формате TED «Код успеха в цифровом мире». 14 декабря молодые профессионалы и стартаперы поделятся секретами успеха и расскажут о том, какие навыки в ближайшее десятилетие помогут стать востребованным специалистом и где им эффективно обучают.

DigitalSkills 2018 будет проходит в Казани с 12 по 16 декабря. Данный чемпионат является третьим всероссийским отраслевым первенством WorldSkills, в котором принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров.

Партнерами и разработчиками компетенций выступили компании – лидеры отрасли: «Ростелеком», «Таттелеком», Infowatch, Autodesk, Fanuc, «Российский квантовый центр».

Организаторы чемпионата – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, правительство Татарстана и союз WorldSkills Russia.