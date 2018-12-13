В Московском театре сатиры найдено тело

В здании Театра сатиры в центре Москвы обнаружили тело мужчины, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры», передает АГН «Москва».

По предварительной информации, на теле отсутствуют признаки насильственной смерти.

По данному факту начата проверка.

Ранее в здании Московской театральной школы Олега Табакова нашли труп женщины.