В театральной школе Табакова найдено тело женщины

В здании Московской театральной школы Олега Табакова нашли мертвую женщину, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В комнате отдыха воспитателей Московской театральной школы О. Табакова, расположенной на ул. Чаплыгина, обнаружено тело женщины 1971 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно, у женщины отказало сердце», – сказал собеседник АГН «Москва».

Отмечается, что тело отвезли в морг, следователи проводят проверку.