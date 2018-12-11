В РАН объяснили необходимость базы на Луне

На российской лунной базе можно будет строить тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции, сообщил директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

«Такая база при условии успешного освоения нами Луны нужна. Там можно было бы собирать тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции – это более реально сделать на Луне из-за ее меньшей, чем у Земли, гравитации», – цитирует Костицына РИА «Новости».

Он отметил, что добывать материал для строительства можно будет на Луне, так как там породы такие же, как и на Земле. Причем в лунных базальтах содержится больше требуемых металлов – алюминия и титана.

По его словам, до начала строительства лунной базы нужно наладить там жизнь и решить вопрос защиты людей от космической радиации.

«Для этого из лунного вещества нужно строить укрытия, а внутри них поддерживать атмосферу. С Земли возить кислород затруднительно, поэтому вода на Луне представляет первостепенный интерес – нам необходимо понять, сколько ее там, насколько она доступна и как из нее освободить кислород», – рассказал он.

Костицын отметил, что в течение первых пяти лет лунная программа не принесет доходов бюджету.

«Если от освоения человеком Луны и будет отдача, то очень нескоро – особенно в экономическом плане. Однако, есть такая выгода как престиж. Это – то, ради чего и началась в 1960-х годах лунная гонка между СССР и США. Ведь изначально желание США покорить космос было чисто политическим и прозаическим с точки зрения науки», – сказал он.

Он напомнил, что по существующему договору Луна не может принадлежать одному государству, но, считает он, все понимают, что страна, чьи люди первыми высадятся на Луне, получит преимущество при выборе места для своих исследований и строительства баз.

«Думаю, что полноценно жить на Луне человечество сможет нескоро. В ближайшее десятилетие, скорее всего, миссии к Луне возобновятся – и у России, и у США, и у Китая есть планы по запуску туда пока что орбитальных аппаратов. Планы же по созданию спускаемых пилотируемых лунных модулей остаются на уровне теории», – отметил он.

В начале декабря стало известно, что Россия планирует развернуть полномасштабную базу на Луне между 2036 и 2040 годами.

Ранее заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый рассказал о концепции строительства лунной базы. В нее, в частности, входит развертывание на окололунной орбите спутников связи в период с 2025 года по 2030 год.