В РАН объяснили необходимость базы на Луне

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
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Что общего у христианства и феминизма

Максим Ваганов, публицист
То, что понимают под словом «традиционализм», вовсе не есть традиция. «Традиционные» роли в семье, когда муж работает и в одиночку обеспечивает жену и детей, есть феномен относительно нового времени. Появился он тогда же, когда появился и средний класс. Подробности...
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Кровавое месиво с дикой душевной болью – это и есть русский рэп

Эдуард Биров, журналист
Это мычание берёт за душу молодых ребят, цепляет их, уводит за собой в «фиолетовый туман». Причиной тому – полная деградация массовой культуры. Мычание рэперов свежее и понятнее, чем коммерческая пошлятина российской эстрады. Подробности...
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          В РАН объяснили необходимость базы на Луне

          11 декабря 2018, 10:47

          Текст: Анна Инсарова

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          На российской лунной базе можно будет строить тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции, сообщил директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

          «Такая база при условии успешного освоения нами Луны нужна. Там можно было бы собирать тяжелые корабли для полетов на Марс и орбитальные станции – это более реально сделать на Луне из-за ее меньшей, чем у Земли, гравитации», – цитирует Костицына РИА «Новости».

          Он отметил, что добывать материал для строительства можно будет на Луне, так как там породы такие же, как и на Земле. Причем в лунных базальтах содержится больше требуемых металлов – алюминия и титана.

          По его словам, до начала строительства лунной базы нужно наладить там жизнь и решить вопрос защиты людей от космической радиации.

          «Для этого из лунного вещества нужно строить укрытия, а внутри них поддерживать атмосферу. С Земли возить кислород затруднительно, поэтому вода на Луне представляет первостепенный интерес – нам необходимо понять, сколько ее там, насколько она доступна и как из нее освободить кислород», – рассказал он.

          Костицын отметил, что в течение первых пяти лет лунная программа не принесет доходов бюджету.

          «Если от освоения человеком Луны и будет отдача, то очень нескоро – особенно в экономическом плане. Однако, есть такая выгода как престиж. Это – то, ради чего и началась в 1960-х годах лунная гонка между СССР и США. Ведь изначально желание США покорить космос было чисто политическим и прозаическим с точки зрения науки», – сказал он.

          Он напомнил, что по существующему договору Луна не может принадлежать одному государству, но, считает он, все понимают, что страна, чьи люди первыми высадятся на Луне, получит преимущество при выборе места для своих исследований и строительства баз.

          «Думаю, что полноценно жить на Луне человечество сможет нескоро. В ближайшее десятилетие, скорее всего, миссии к Луне возобновятся – и у России, и у США, и у Китая есть планы по запуску туда пока что орбитальных аппаратов. Планы же по созданию спускаемых пилотируемых лунных модулей остаются на уровне теории», – отметил он.

          В начале декабря стало известно, что Россия планирует развернуть полномасштабную базу на Луне между 2036 и 2040 годами.

          Ранее заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый рассказал о концепции строительства лунной базы. В нее, в частности, входит развертывание на окололунной орбите спутников связи в период с 2025 года по 2030 год.


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