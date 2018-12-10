Российские космонавты на МКС стали перерабатывать в четыре раза больше

После того, как количество россиян в экипаже Международной космической станции уменьшили с трех до двух, переработки каждого космонавта выросли в четыре раза.

«После перехода в апреле 2017 года к полетам с двумя российскими участниками показатели сверхнормативной операционной занятости одного члена экипажа выросли в четыре раза», – приводит «Интерфакс» материалы из доклада к XVII Конференции по космической биологии и медицине.

По нормативам рабочий день космонавта должен длиться 6,5 часов в будние дни и не более 2 часов в выходные дни. После сокращения экипажа МКС переработка космонавтов составила 1 час 51 минута за сутки. При этом с мая 2014 года до октября 2016 года среднее время переработки составляло 25 минут. А с декабря 2010 года до мая 2014 года – 31 минуту.