На встрече G20 Путин обсудил инцидент в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин обсудил с лидерами государств G20 инцидент в Керченском проливе, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Те переговоры, которые прошли у нашего президента с партнерами, коллегами, во многом были посвящены этой теме и объективной трактовке тех событий, которые там произошли», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Он также отметил, что не у всех лидеров в логике преобладала объективность. В частности, у тех, кто оценивает инцидент как шаг к охлаждению отношений.



Силуанов признал, что взаимоотношения между Россией и США осложнились после этих событий.

Он добавил, что все выступили за то, что «эти события должны быть полностью расследованы и объективная ситуация по ним должна быть в поле зрения лидеров».



Ранее Путин с канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждал отношения между Москвой и Киевом после инцидента в Керченском проливе.

Ранее Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20, увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС пересекли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.