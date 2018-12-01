Показано завершение операции по переброске Су-24 вертолетом

В Сети появилось видео завершения уникальной операции по доставке с аэродрома «Пушкин» в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26.

На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», показано завершение транспортировки Су-24 и его «посадка» на площадку.

Транспортировка совершалась для того, чтобы подобрать оптимальные скорости для перевозки нестандартных грузов.

Переброска на 60 километров осуществлялась по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности, сообщали в пресс-службе ЗВО.

Ранее в Сети опубликовали видео переброски истребителя Су-27 в военно-исторический парк в Кронштадте с помощью вертолета.