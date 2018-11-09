Путин пообещал «играющее как следует» сотрудничество с Казахстаном

Россия сделает все, чтобы сотрудничество с Казахстаном в сфере туризма «заиграло, как следует», заявил глава государства Владимир Путин в ходе беседы со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Путин заявил, что отношения Казахстана и России развиваются позитивно, «товарооборот растет», передает РИА «Новости».

В данный момент «Казахстан занимает второе место» среди российских «торгово-экономических партнеров на пространстве СНГ после Белоруссии», и темпы, по мнению экспертов, «хорошие» – так, у Астаны «есть все шансы занять первое место», особенно учитывая, что взаимоотношения с Москвой «очень разносторонние: это и высокие технологии, включая космос, и углеводороды, транспорт и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим».

Глава государства отметил, что после этого «палитра» сотрудничества России и Казахстана станет «более интересной и содержательной».

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы и это направление деятельности у нас заиграло, как следует», – пообещал он.

Назарбаев, в свою очередь, заявил, что в данный момент доля туристической отрасли в ВВП страны составляет около одного процента.

«Даже если взаимодействие двух стран (в этой сфере усилится) – это будет большая выгода, оживление нашей межгосударственной торговли», – сказал лидер Казахстана.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин прибыл в казахстанский Петропавловск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. До этого российский лидер посетил Астану, где проходил саммит ОДКБ.