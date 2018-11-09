Путин прибыл в Петропавловск

Президент России Владимир Путин прибыл в казахстанский Петропавловск, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Путин и его коллега лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев выступят на пленарном заседании форума, а также посетят выставку, посвященную туризму, передает РИА «Новости».

Также у президентов запланирована двусторонняя встреча. Лидерам также презентуют ракетно-космический комплекс «Байтерек».

В четверг Путин прибыл с двухдневным визитом в Астану, где проходил саммит ОДКБ.