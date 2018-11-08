Путин прибыл в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Астану, где состоится саммит ОДКБ.

По итогам предстоящего саммита планируется подписать около 20 совместных документов. Кроме того, лидеры за закрытыми дверями обсудят кандидатуры на пост генсека Организации, передает РИА «Новости».

В пятницу российский лидер вместе с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Петропавловске примут участие в межрегиональном форуме двух стран.