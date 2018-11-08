Cбивший ребенка мэр города на Урале приговорен к штрафу в 1 тыс. рублей

Глава города Верхотурья Свердловский области 55-летний Алексей Лиханов, который сбил в октябре ребенка и скрылся с места происшествия, отделался штрафом в 1 тыс. рублей.

Его привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей, связанных с ДТП, по части 1 статьи 12.27 КоАП – то есть, за то, что покинул место происшествия. Штраф составил 1 тыс. рублей.

«Сейчас идет дознание, назначена экспертиза по определению вреда здоровью в результате ДТП», – передает URA.RU сообщение отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

При этом ранее сообщалось, что в отношении мэра возбуждено административное производство по двум статьям: «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места аварии».

О ДТП, в котором Лиханов на внедорожнике сбил ребенка и скрылся с места происшествия, сообщалось 26 октября. Сам инцидент произошел 24 октября.

При этом в ГИБДД тогда заявили, что водитель остановился, но подросток не получил серьезных травм и сам убежал.

В Сети было опубликовано видео инцидента.