Глава города в Свердловской области сбил ребенка и скрылся

Глава Верхотурья Свердловской области Алексей Лиханов сбил школьника на дороге и скрылся с места происшествия, сообщил источник в администрации.

«Глава города сбил 12-летнего мальчика, который перебегал через дорогу. Хотя Лиханов сам бывший сотрудник правоохранительных органов и законы знает, он покинул место происшествия. Позже родители пострадавшего ребенка обратились в полицию и все открылось», – передает «Ura.ru» слова источника в администрации Верхотурья.

Инцидент произошел днем 24 октября.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что произошло ДТП с ребенком и известным в городе человеком.

«Школьник перебегал дорогу и ударился в бок автомобиля, по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. А подросток, не получив серьезных травм, вскочил и убежал», – сказал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

По его словам, чиновник уехал, так как «то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине».

Установить детали происшествия помогли записи с камер видеонаблюдения.

Открыто два административных дела по статьям о причинении легкого вреда здоровью и об оставлении места аварии.