Нефть подорожала на перспективах сокращения добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,01%, составив 72,07 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,1% – до 61,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».