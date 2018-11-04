В Афганистане убит мэр американского города

Американским военнослужащим, которого убили 3 ноября в афганском Кабуле, оказался Брент Тэйлор, 39-тилетний мэр города Северный Огден (штат Юта), сообщила телекомпания CBS со ссылкой на врио главы города Брента Чугга.

Тэйлор прибыл на службу в Афганистане в январе этого года. Командировка должна была завершиться в январе 2019 года. Он консультировал военных афганского командного батальона в качестве военнослужащего разведывательного подразделения, передает ТАСС.

Соболезнования выразил экс-кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни, который сообщил, что у Тэйлора было семеро детей.

«Брент был героем, патриотом, прекрасным отцом и дорогим другом. Новость о его смерти в Афганистане опустошительна. Мои молитвы и любовь сейчас вместе с Дженни и его семью маленькими детьми, его службу будут помнить вечно», – также заявил сенатор от штата Юта Оррин Хэтч.

Тэйлор погиб 3 ноября, еще один американец получил ранение при нападении на них солдата армии Афганистана. Нападавшего ликвидировал другой афганский солдат.