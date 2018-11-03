Патриарх Кирилл рассмешил кубинцев рассказом о своем хулиганстве во времена СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с председателем госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом рассказал, как во времена Советского Союза встречал приехавшего в Ленинград кубинского лидера Фиделя Кастро лозунгом «Cuba si! Yanquis no!» («Кубе да! Янки нет!»).

Патриарх поприветствовал Диас-Канеля и рассказал ему, что у россиян сложилось особое отношение к Кубе из-за «героической борьбы кубинцев за свободу», передает РИА «Новости».

«Когда впервые к нам приехал товарищ Фидель Кастро, я хорошо помню, как вместе с ленинградцами – а я сам родился в Ленинграде – мы встречали его на улицах города с флажками кубинскими и кричали «Cuba si! Yanquis no!» – заявил патриарх, вызвав смех участников встречи.

Патриарх отметил, что доброе отношение к Кубе сохраняется потому, что очень многие россияне принимали активное участие в судьбе этой страны. «Этот опыт соучастия в вашей борьбе, в вашей жизни, он передается в том числе от родителей к детям, поэтому сохраняются устойчивые симпатии среди российского общества к Кубе и кубинскому народу», – добавил он.