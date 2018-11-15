В Александровском саду задержали спешившего к Путину Иисуса Христа

Мужчина по имени Иисус Иосифович Христос устроил дебош в Александровском саду в Москве, пытаясь прорваться к президенту Владимиру Путину.

В среду, 28 ноября, мужчина приехал в Александровский сад; он вел себя неадекватно, цеплялся к прохожим, сообщает «Московский комсомолец».

Также он заявил прибывшим полицейским, что намерен попасть на прием к президенту России. Дебошира доставили в отделение, куда также вызвали бригаду скорой.

Отмечается, что ранее против мужчины было возбуждено уголовное дело в связи с похищением мобильного телефона; тогда задерживающие его правоохранители были удивлены, увидев паспорт подозреваемого – в нем указывалось, что мужчину зовут Иисус Иосифович Христос.

Человек по имени Иисус Иосифович Христос устроил дебош в Александровском саду, пытаясь прорваться к Владимиру Путину. Сегодня новости можно больше не читать pic.twitter.com/6X05Dj7yfC — Дмитрий (@Fulyugany) 29 ноября 2018 г.

В начале октября задержанного признали недееспособным; ему необходимо ежедневно «пить таблетки, раз в две недели приходить к доктору на укол и раз в полгода проходить обследование», сообщила дочь тезки Спасителя.

В данный момент рассматривается вопрос о назначении мужчине принудительного лечения.