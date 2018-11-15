В Александровском саду задержали спешившего к Путину Иисуса Христа

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          В Александровском саду задержали спешившего к Путину Иисуса Христа

             29 ноября 2018, 14:27
          Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Мужчина по имени Иисус Иосифович Христос устроил дебош в Александровском саду в Москве, пытаясь прорваться к президенту Владимиру Путину.

          В среду, 28 ноября, мужчина приехал в Александровский сад; он вел себя неадекватно, цеплялся к прохожим, сообщает «Московский комсомолец».

          Также он заявил прибывшим полицейским, что намерен попасть на прием к президенту России. Дебошира доставили в отделение, куда также вызвали бригаду скорой.

          Отмечается, что ранее против мужчины было возбуждено уголовное дело в связи с похищением мобильного телефона; тогда задерживающие его правоохранители были удивлены, увидев паспорт подозреваемого – в нем указывалось, что мужчину зовут Иисус Иосифович Христос.

          В начале октября задержанного признали недееспособным; ему необходимо ежедневно «пить таблетки, раз в две недели приходить к доктору на укол и раз в полгода проходить обследование», сообщила дочь тезки Спасителя.

          В данный момент рассматривается вопрос о назначении мужчине принудительного лечения.


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