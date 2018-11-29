Путин упростил получение льгот по ЖКХ

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий граждан от необходимости доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ.

Об этом сказано в документе, текст которого опубликован на портале правовой информации.

Законопроект был предложен депутатами «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

Согласно принятому закону, граждане больше не должны будут доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций. Факт наличия долгов должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на восстановление социальной справедливости и освобождает граждан от бюрократической волокиты.