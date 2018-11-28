Названы страны Европы с наибольшими потерями от алкоголизма

Специалисты из движения «Трезвая Россия» узнали, какие европейские страны являются лидерами по употреблению спиртосодержащих напитков и имеют самый высокий показатель «алкосмертности».

По данным экспертов, первое место в этом рейтинге заняла Эстония, жители которой выпивают в среднем 15,35 литра спирта за год, пишет РИА «Новости».

На втором месте расположилась Словения, на третьем оказался Люксембург. Также в пятерку вошли Дания и Латвия.

А вот самыми непьющими странами, по мнению экспертов, оказались Греция, где жители выпивают в среднем 6,52 литра спирта, Италия (7,08 литра) и Швеция (7,18 литров). Оказалось, что мало также пьют жители Мальты.

«По итогу нашей работы мы сформулируем доклад, который направим в том числе в посольства этих стран в России и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения», – подвел итог своей работе глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

Отмечается, что при составлении «алкогольного» рейтинга специалисты основывались на официальных данных о потреблении спиртосодержащих напитков на душу взрослого населения старше 15 лет в странах Евросоюза, а также количество погибших из-за злоупотребления алкоголем. Данные были получены специалистами из открытых источников.

Ранее были названы самые пьющие и непьющие города России.