Трамп похвастался сходством с Элвисом Пресли

Глава американского государства Дональд Трамп утверждает, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли.

Трамп отметил, что ему не стоило об этом рассказывать, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

«Меня назовут высокомерным, а я не такой», – заявил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, если не учитывать разницу в цвете волос, в подростковом возрасте его «сравнивали с Элвисом».

«Это заметно? Не верится, да?» – заявил он, добавив, что «всегда считал это большой похвалой».

«Мы любим Элвиса, не так ли?» – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Трамп выступил перед сторонниками в городе Тьюпело, где родился Элвис Пресли.