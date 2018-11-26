Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 34 копейки – до 66,53 рубля, курс евро поднялся на 49 копеек – до 75,54 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 60,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».