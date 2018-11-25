Заявление главы МИД Чехии о России объяснили молодостью министра

Высказавшийся о «российской угрозе» 37-летний министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек еще молод и неопытен, он в точности повторяет сказанное другими, заявил евродепутат Яромир Когличек.

«Нынешний глава МИД – еще молодой парень. Пока он с точностью до деталей повторяет то, что ему было сказано другими. Я еще не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике», – приводит его слова РИА «Новости».

Когличек допустил, что, по мнению Петршичека, «лучше укрыться за Большим братом» и по этой причине «говорит глупости». «Он явно хочет удержать свой пост», – заметил евродепутат.

Каждый взрослый человек, который всерьез интересуется ситуацией в мире, понимает, что наибольшую опасность представляет непредсказуемая политика Соединенных Штатов, подчеркнул Когличек.

Он пояснил, что Вашингтон делает из России «неприятеля», чтобы расширить свой экспорт оружия. «Этим Вашингтон может объяснить для избирателей и политиков дальнейшее увеличение своих военных расходов», – сказал евродепутат.

Ранее в воскресенье глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявлял, что Россия якобы представляет опасность для Чехии и Евросоюза. В Госдуме заявили, что слова ряда политиков о якобы имеющейся со стороны России «угрозы» объясняются желанием получить преференции от общего антироссийского тренда.