Первый канал обвинили в фальсификации сюжета о безграмотных студентах МГУ

Студентка факультета журналистики МГУ Юлия Рыбина обвинила Первый канал в фальсификации сюжета о безграмотной молодежи; по ее словам, материал нарочно смонтирован так, чтобы выставить учащихся журфака этого университета в невыгодном свете.

В четверг, 22 ноября, Первый канал показал посвященный Дню словаря сюжет под заголовком: «Отличники становятся двоечниками: пропасть между результатами школьных экзаменов и первой проверкой в вузе». Авторы сюжета провели исследование: они раздали карточки со словами молодым людям возле журфака МГУ и попросили вписать недостающие буквы. Причем многие герои сюжета допустили ошибки, после чего попросили телеканал не раскрывать их имен.

Телеканал со ссылкой на доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ Анастасию Николаеву рассказал, что на журфаке первокурсники ежегодно сдают «тот самый знаменитый «первый проверочный диктант», с которым справляются единицы.

Первый канал перечислил типичные ошибки, которые допускают в последние годы первокурсники, в том числе те, которые набрали на ЕГЭ 100 баллов: «рыца» – «рыться», «поциэнт» – «пациент», «удастса» – «удастся», «врочи» – «врачи», «нез наю» – «не знаю», «генирал» – «генерал», «через-чюр» – «чересчур», «оррестовать» – «арестовать».

Ведущий выпуска новостей Кирилл Клейменов отметил, что его поколение – «последнее, которое плюс-минус правильно говорит, а главное – пишет по-русски».

Позже студентка факультета журналистики МГУ Юлия Рыбина заявила на своей странице в социальной сети, что сюжет якобы сфальсифицирован. Она заявила, что сама принимала участие в опросе, однако «в эфир попали кадры с единичными ошибками, и большая часть из них сделана не студентами журфака». Она также заявила, что на факультете, на котором она учится, «не проводят единый экзамен по проверке грамотности первокурсников».

«В карточках интервьюеров не было слов, показанных в эфире (например, «поциэнт», «врочи», «рыца»)», – добавила она. Кроме того, по словам студентки, в сюжете делают упор на факультет журналистики, однако многие кадры сняты не там.

По словам Рыбиной, информация Первого канала основана на «ложной статье», которая появилась в интернете еще в 2009 году и несколько раз перепечатывалась.

«Знаете, это не только оскорбление учебному заведению, но и беспочвенные обвинения целому поколению», – добавила она.