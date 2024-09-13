Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.52 комментария
Антонов не исключил разрешения США наносить удары вглубь России
Антонов предупредил о возможном разрешении США наносить удары вглубь России
Посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезную озабоченность в связи с возможностью принятия Вашингтоном и Лондоном решения о нанесении ударов по территории России.
По словам дипломата, подобный сценарий может быть обсужден на встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Я не исключаю даже такой ситуации, что во время нашего разговора вдруг выйдут срочные новости по CNN, Fox News или ABC, что президент [CША] принял такого рода решение», – уточнил он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.
В понедельник координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи Байдена и Стармера.