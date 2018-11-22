Роспотребнадзор рассказал о правилах на время «черной пятницы»

Роспотребнадзор рассказал о том, какие правила следует соблюдать, чтобы не стать жертвой «черной пятницы».

В ведомстве пояснили, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, то есть покупатель имеет право получить всю интересующую его информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином «скидочной» акции, передает РИА «Новости».

Также «продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции». Подчеркивается, что «только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций».

Кроме того, часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие покупки; «подобные условия оформляются дисконтной картой», и «условия ее использования в будущем становятся существенными условиями договора купли-продажи, заключенного ранее».

Данные условия «должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться».

Роспотребнадзор также отмечает, что покупателю необходимо знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

Например, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то, в соответствии законом «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (исключая те, что входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену).

Если же в товаре, приобретенном по акции со скидкой, обнаружен недостаток, потребитель в соответствии законом «О защите прав потребителей» имеет право потребовать замену на товар этой же марки, или замену на товар другой марки с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков купленного товара, а также расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств.

В ведомстве добавили, что «ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора», потому «с обращениями и жалобами» можно обратиться в управление ведомства по субъекту России или заполнить форму обращения на официальном сайте.