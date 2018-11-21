Самолет с баскетбольной командой экстренно сел в Кольцово

Самолет, следовавший из Владивостока в Санкт-Петербург с командой баскетбольного клуба «Спартак» на борту, экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

Команда баскетбольного клуба «Спартак» из Санкт-Петербурга возвращалась после ответного матча Кубка России. Во время перелета одному из пассажиров стало плохо, говорится на странице клуба во «ВКонтакте».

«К счастью, на борту самолета оказался врач нашей команды, Павел Самойленко, который оказал мужчине первую помощь», – говорится в сообщении.

Затем врач и массажист команды в течение трех часов следили за состоянием мужчины. Самолет совершил экстренную посадку в Кольцово, мужчина был госпитализирован.