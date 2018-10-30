В Совфеде ответили на заявление Могерини по Азовскому морю

«Защищая своих распоясавшихся хулиганов, они пытаются ограничивать деятельность суверенного государства в его собственных внутренних водах», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что ЕС намерен принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

Азовское море никакого отношения к Евросоюзу не имеет, со странами ЕС не граничит, а Россия и Украина не входят в состав «единой Европы», подчеркнул зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

«ЕС – это не ООН, не ОБСЕ и не Совет Европы, это просто объединение государств, созданное для решения их собственных проблем, главным образом экономических. По большому счету, это вообще не совсем регион», – заметил сенатор.

Климов также призвал использовать информацию двух сторон, «если кто-то в принципе собирается что-то решать», в частности по Азовскому морю. «Пока создается впечатление, что для этих решений используются только доносы из Киева», – отметил он.

«Когда в отношении наших судов или судов, на которых находятся наши граждане, совершаются пиратские акты – там гробовое молчание. А когда в ответ на агрессивные действия пиратского характера мы принимаем вынужденные защитные меры, то начинается защита хулиганов, что само по себе аморально, не говоря уже о том, что незаконно. В ответ на защиту хулиганов, они предлагают вводить незаконные меры, называя их «санкциями», – резюмировал Климов.

Напомним, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море.

Ранее МИД Великобритании призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море.

Отметим, что Россия усилила пограничный досмотр в Азовском море в ответ на «морской терроризм» Украины.