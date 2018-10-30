В Совфеде ответили на заявление Могерини по Азовскому морю

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20 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Киеву уготована печальная участь

«Когда очень тяжело, нужно сжать зубы в кулак», – советует Виталий КличкоФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС
Киевляне признали героя евромайдана Виталия Кличко «провальным мэром». Действительно, дела у украинской столицы идут плохо, и с каждым годом она всё дальше отдаляется от вожделенной Европы по качеству жизни. Но в этом виноваты сами киевляне, позволив себе оторваться от реальности, в которой «матери городов русских» уготована весьма печальная участь. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...

Куда позовет труба Макрона и Меркель

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...

Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          В Совфеде ответили на заявление Могерини по Азовскому морю

             20 ноября 2018, 11:56
          Фото: Николай Галкин/ТАСС
          Текст: Мария Трубина

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          «Защищая своих распоясавшихся хулиганов, они пытаются ограничивать деятельность суверенного государства в его собственных внутренних водах», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о том, что ЕС намерен принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

          Азовское море никакого отношения к Евросоюзу не имеет, со странами ЕС не граничит, а Россия и Украина не входят в состав «единой Европы», подчеркнул зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов.

          «ЕС – это не ООН, не ОБСЕ и не Совет Европы, это просто объединение государств, созданное для решения их собственных проблем, главным образом экономических. По большому счету, это вообще не совсем регион», – заметил сенатор.

          Климов также призвал использовать информацию двух сторон, «если кто-то в принципе собирается что-то решать», в частности по Азовскому морю. «Пока создается впечатление, что для этих решений используются только доносы из Киева», – отметил он.

          «Когда в отношении наших судов или судов, на которых находятся наши граждане, совершаются пиратские акты – там гробовое молчание. А когда в ответ на агрессивные действия пиратского характера мы принимаем вынужденные защитные меры, то начинается защита хулиганов, что само по себе аморально, не говоря уже о том, что незаконно. В ответ на защиту хулиганов, они предлагают вводить незаконные меры, называя их «санкциями», – резюмировал Климов.

          Напомним, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в ближайшее время Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море.

          Ранее МИД Великобритании призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море.

          Отметим, что Россия усилила пограничный досмотр в Азовском море в ответ на «морской терроризм» Украины.


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