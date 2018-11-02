Нефть подешевела на фоне роста запасов в США и добычи сырья в мире

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу продолжают снижаться после распродаж в четверг на фоне данных о росте запасов сырья и добычи в мире.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,07%, составив 72,83 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,16% – до 63,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».