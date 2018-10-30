Солиста «Поющих гитар» с женой сбили на переходе в Петербурге

В воскресенье, 18 ноября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга автомобиль на пешеходном переходе сбил солиста известной группы «Поющие гитары» 75-летний Валерия Ступаченко и его 63-летняя жену.

Продюсер и правообладатель бренда «Поющие гитары» Сергей Дронов сообщил 78.ru, что водитель скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Состояние Ступаченко оценивается как средней тяжести, супруга музыканта находится в тяжелом состоянии.

«Теперь у нас летят гастроли. Но сейчас очень хочется найти виновника происшествия. Прошу помочь нам его найти», – сказал Дронов.

Предположительно, виновник аварии находился за рулем Renault Logan или Lada Largus. Особая примета машины – нет переднего бампера. Автомобиль разыскивают сотрудники управления ГИБДД.

Валерий Ступаченко родился 16 июня 1943 года в городе Энгельсе. С 1 января 1969 года Валерий – солист «Поющих гитар». Ушел из ансамбля в 1975 году. Позже играл в джаз-оркестре под управлением Ванштейна и в ВИА «Калинка», принимал участие в опере «Юнона и Авось». В 1997 году вернулся в «Поющие гитары». Многие песни в его исполнении стали хитами: «Синий иней», «Соловей», «Я пою», «Проводы», «Джулия».