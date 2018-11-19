Ульяновская прокуратура нашла игру про убийства в школе

Прокуратура Павловского района Ульяновской области нашла в Сети игру, где целью является совершение теракта в образовательной организации и убийство учеников и педагогов.

Вход на страницы ресурса, где размещена игра, является свободным, регистрация и пароль не требуются, говорится на сайте ведомства.

«Вместе с тем реализация указанных сведений не только противоречит целям и задачам действующего законодательства, предусматривающего защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей», – говорится в релизе прокуратуры.

Прокурор Павловского района подал в суд иск о признании размещенных на этом сайте материалов информацией, запрещенной к распространению на территории России.

Отмечается, что после положительного судебного решения копию направят в Роскомнадзор для блокировки.