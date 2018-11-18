Космический грузовик «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС, сообщает ЦУП.

В 22.29 грузовой корабль в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю «Звезда», передает ТАСС.

Процесс стыковки контролировал находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев, передает РИА «Новости».

На МКС доставлены топливо, продукты, вода и другие грузы.

16 ноября ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» была запущена с космодрома Байконур. Это был первый запуск носителя после аварии ракеты 11 октября.