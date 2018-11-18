Умер худрук петербургского театра «Суббота»

После продолжительной болезни на 87-м году жизни умер основатель и художественный руководитель петербургского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий, сообщили в театре.

«С грустью сообщаем, что вечером 17 ноября 2018 года на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался основатель и художественный руководитель Театра «Суббота», профессор Юрий Александрович Смирнов-Несвицкий», – сообщается в Facebook театра.

Отмечается, что он был также крупнейшим исследователем истории отечественного театра XX века.