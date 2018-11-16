Шахтеры перекрыли трассу подо Львовом

Международную трассу Львов – Рава-Русская во Львовской области заблокировали около 80 шахтеров, требующих погасить задолженность по зарплате, сообщил представитель областного управления Нацполиции Украины.

Причиной перекрытия трассы горняки назвали задержки зарплаты за сентябрь. По их словам, долг превышает 20 млн гривен (720 тыс. долларов), пишут «Украинские новости».

На место уже прибыли полицейские, которые пытаются убедить шахтеров разблокировать трассу.

В конце октября на шахте им. Капустина в Лисичанске 33 горняка отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.