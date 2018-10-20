Шахтеры в Донецкой области Украины отказались подниматься на поверхность

На шахте им. Капустина в Лисичанске 33 горняка отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Под землей без еды в знак протеста остались 18 шахтеров первой смены, 15 – второй, третью администрация побоялась пустить на работу, сообщил он в Facebook.

Горнякам должны примерно 4,5 млн долларов.