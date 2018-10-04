Десятки украинских горняков отказались подниматься из шахты

Работники шахты «Октябрьская» под Кривым Рогом отказались подниматься на поверхность после своей смены из-за того, что им снизили зарплату, сообщил руководитель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«На шахте «Октябрьская» при Криворожском железорудном комбинате остались под землей с первой смены 39 горняков, потому, что у них снизился уровень заработной платы. Шахтеры находятся на глубине 1 тыс. 115 метров», – написал он в своем Facebook.

Он добавил, что к ним прибыли представители администрации. На шахте также находятся представители профсоюза.

Украинские шахтеры регулярно сообщают о проблемах с выплатой заработной платы. Так, в августе стало известно, что Киев пообещал погасить шахтерам только 10% задолженности по зарплате.