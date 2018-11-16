Подозреваемым в убийстве многодетной матери в Псебае подросткам предъявили обвинение

Следственный комитет закончил расследование убийства многодетной матери Натальи Дмитриевой в поселке Псебай Краснодарского края, двум подозреваемым подросткам предъявили обвинения по пяти статьям.

По версии следствия, двое подозреваемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения изнасиловали женщину с особой жестокостью, сообщается на сайте СК.

С целью скрыть следы преступления молодые люди убили Дмитриеву. Следователи, раскрывая это преступление, установили причастность подозреваемых к другим преступлениям – грабежам и кражам.

Обоим предъявили обвинения по четырем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. Также отдельно одному подозреваемому предъявили обвинение в открытом хищении имущества, другому – в краже.

Отмечается, что по делам о краже и грабежу обвинили еще двух других молодых людей.

На данный момент уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения окончательного обвинения.

Ранее в СМИ сообщали подробности жестокого убийства Дмитриевой. После этого преступления на Кубани выявили десятки нарушений в работе полиции и возобновили десятки закрытых уголовных дел. После огласки этого преступления в Краснодарском крае произошли народные волнения.