Самым надежным способом поиска работы оказались знакомства

Подавляющее большинство россиян (65% респондентов) используют контакты среди родственников и друзей при поиске работы, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Соцсети оказались на втором месте по степени надежности для поиска работы – к такому методу обращались 24% респондентов. 18% опрошенных сказали, что подбирали новое место работы при помощи служб занятости, передает РИА «Новости».

Причем социальные сети и агентства по подбору персонала оказались наиболее популярными способами поиска работы у людей с высокими доходами. Такие варианты выбрали соответственно 36% и 25% представителей этой группы. Примечательно также, респонденты с высокими доходами чаще других обращаются и в государственные службы занятости (19%).

60% опрошенных не меняли место работы за последние пять лет. Противоположный ответ выбрали 14%. 16% респондентов сказали, что перешли в другую организацию за последние три года, а за последний год место трудовой деятельности поменяли 10% опрошенных.

Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами (менее 10 тыс. рублей на человека в семье).

Результаты опроса также выявили нежелание большинства россиян (77%) менять место проживания ради новой работы. О том, что могли бы переехать в другой регион России ради карьерных перспектив, заявили только 18%. А 5% опрошенных, напротив, согласились переехать в другую страну, в частности, в Армению и Белоруссию.

В сообщении не уточняется, сколько человек приняли участие в опросе, каким методом он проводился, а также не указан размер погрешности и вероятность ошибки.

Ранее сообщалось, что большинство россиян – семь из десяти респондентов – в целом удовлетворены своей работой, при этом только чуть более половины опрошенных оказались довольны уровнем своей зарплаты.