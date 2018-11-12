При операции в секторе Газа убит подполковник спецназа армии Израиля

В ходе ночной операции израильского спецназа в секторе Газа погиб командир элитного подразделения спецназа, подполковник М., сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Речь идет о наиболее высокопоставленном офицере погибшем в Газе с момента окончания операции «Нерушимая Скала», сообщает MIGnews.com.

Звание и имя другого офицера, который был ранен в ходе рейда, не разглашаются. Кроме того, на публикацию подробностей и целей операции наложен запрет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях запретил министрам давать интервью и комментировать операцию.

В то же время, по сообщениям в арабских социальных сетях, в ходе перестрелки израильского спецназа с силами ХАМАСа в Газу были убиты несколько высокопоставленных командиров ХАМАСа. Среди них командир системы террористических тоннелей ХАМАСа (по другим данным – командир батальона ХАМАСа в Хан Юнис) Нур Дин Барка. Также сообщается о том, что ЦАХАЛ ликвидировал двух мотоциклистов ХАМАСа.

Палестинское министерство здравоохранения сообщает о семи убитых в результате столкновения палестинцах.

Ранее сообщалось, что израильский офицер погиб, еще один получил ранение при перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа.

По версии правящего в секторе Газа движения ХАМА, очередное обострение конфликта началось после того, как вечером 11 ноября группа израильского спецназа на гражданском автомобиле проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того, как «коммандос» обнаружили и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.

После перестрелки палестинцы выпустили 17 ракет по югу Израиля, три из них перехвачены установками ПРО «Железный купол».