Израильский «коммандос» погиб в ходе спецоперации в секторе Газа

Израильский офицер погиб, еще один получил ранение при перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Перестрелка произошла в ходе операции израильского спецназа на территории анклава. Дополнительные подробности не раскрываются, передает РИА «Новости».

По версии правящего в секторе Газа движения ХАМА, очередное обострение конфликта началось после того, как вечером 11 ноября группа израильского спецназа на гражданском автомобиле проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того, как «коммандос» обнаружили и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев.

После перестрелки палестинцы выпустили 17 ракет по югу Израиля, три из них перехвачены установками ПРО «Железный купол».