В Чите спасли вмерзшую в озеро собаку

Сотрудники «Забайкалпожспас» спасли собаку на озере Кенон в Чите, которая примерзла ко льду задними лапами и хвостом, сообщает пресс-служба госучреждения.

«В ходе объезда прибрежной зоны озера Кенон спасатели заметили собаку, которая долгое время лежала на одном месте. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом вмерзло в лед», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Собаку вызволили из «ледяной ловушки», согрели и накормили на берегу, после чего отпустили.

В Чите в воскресенье температура на пять градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опускался до минус восьми градусов.

Озеро Кенон расположено в черте города Чита и входит в бассейн реки Ингода.