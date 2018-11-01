Ученые раскрыли секрет постройки египетских пирамид

Археологи из международной группы обнаружили следы пандуса для поднятия больших и тяжелых каменных блоков, которым 4,5 тыс. лет.

Ученые Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета Англии нашли в карьере Хатнуба, откуда древние египтяне добывали алебастр, следы рампы, которая была наклонена по типу пандуса. Она использовалась для того, чтобы поднять массивные блоки из камня, пишет RT.

Находка из аравийской пустыни подтвердила теорию археологов по поводу использования древними египтянами рамп для поднятия тяжелых камней на строительных площадках. До настоящего времени хорошо сохранившихся рамп не было.

«Обнаруженная нами система состоит из центральной рампы, по обе стороны которой находились лестницы и многочисленные отверстия для деревянных столбов. На «санях», удерживаемых веревками, привязанными к столбам, помещался алебастровый блок. Египтяне тянули веревки и могли тащить камень по рампе под углом 20 градусов и более», – рассказал один из руководителей археологической экспедиции Яннис Гурдон.

Ученые убеждены, что для строительства пирамид из известняка применялась та же технология: с возведением сооружения достраивалась и рампа, по которой на санях рабочие затаскивали блоки. Такую систему, по мнению специалистов, использовали и при строительстве пирамиды Хеопса.

«Такую систему мы обнаружил впервые. Изучая надписи на обнаруженных строительных приспособлениях, мы пришли к выводу, что эта рампа относится, как минимум, к периоду правления фараона Хеопса, который заказал строительство Великой пирамиды в Гизе. Это означает, что уже во времена Хеопса древние египтяне знали, как перемещать огромные каменные блоки даже на очень крутых склонах», – сообщил Гурдон.