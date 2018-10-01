Порошенко трижды нарушил ПДД во время визита в Одесскую область

Президент Украины Петр Порошенко сел за руль микроавтобуса во время визита в Одесскую область и сразу нарушил несколько правил дорожного движения.

Порошенко решил повести микроавтобус на трассе Одесса – Рени, сообщает «Сайт города Одессы».

При этом он тронулся с места, не включив поворотник, что является нарушением ПДД.

Кроме того, Порошенко ехал вне населенных пунктов с выключенными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Другие СМИ также заметили, что украинский президент не пристегнулся.