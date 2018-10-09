Офис ФАН подожгли в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные устроили пожар в офисе Федерального агентства новостей, сообщил гендиректор ФАН Евгений Зубарев.

«Ночью преступники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. К счастью, огонь удалось быстро затушить. В помещении находились три человека, никто не пострадал», – цитирует Зубарева РИА «Новости».

В редакции считают, что поджог связан с журналистской деятельностью. По словам Зубарева, агентство уже подвергалось атакам в интернете, также были попытки физического воздействия.



«Надеемся, что правоохранители в ближайшее время отыщут виновных», – сказал он.



В полиции сообщили, что начали поиск подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.