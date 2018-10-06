В столице Молдавии прогремел мощный взрыв

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7 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 00:58  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских С-300, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
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Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
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    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          В столице Молдавии прогремел мощный взрыв

          6 октября 2018, 23:40

          Текст: Антон Никитин

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          В многоэтажном доме на одной из улиц столицы Молдавии произошел мощный взрыв, сообщили в МВД республики.

          В МВД республики уточнили, что взрыв в секторе Рышкановка произошел примерно в 22.40 мск, передает ТАСС.

          По информации правоохранительных органов, в результате взрыва было разрушено несколько квартир, ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей.

          Причина взрыва пока не известна, но, по имеющимся данным, в доме установлено электрическое оборудование и нет газа.

          Информации о жертвах пока нет. Однако, по рассказам очевидцев, нескольких пострадавших увезли на машинах скорой помощи. На место происшествия выехали наряды полиции. Начата эвакуация жильцов.


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