В столице Молдавии прогремел мощный взрыв

В многоэтажном доме на одной из улиц столицы Молдавии произошел мощный взрыв, сообщили в МВД республики.

В МВД республики уточнили, что взрыв в секторе Рышкановка произошел примерно в 22.40 мск, передает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, в результате взрыва было разрушено несколько квартир, ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей.

Причина взрыва пока не известна, но, по имеющимся данным, в доме установлено электрическое оборудование и нет газа.

Информации о жертвах пока нет. Однако, по рассказам очевидцев, нескольких пострадавших увезли на машинах скорой помощи. На место происшествия выехали наряды полиции. Начата эвакуация жильцов.