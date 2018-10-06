Путина и Трампа заподозрили в противодействии интересам Германии и ЕС

Внешнеполитические эксперты фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге считают, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп якобы стремятся внести раскол в Евросоюз, действуя вопреки интересам Берлина.

В докладе, который 9 октября намерены обсудить парламентарии от СДПГ, утверждается, что Россия и Соединенные Штаты «действуют вопреки европейским и, в особенности, германским интересам», передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Эксперты фракции СДПГ по внешней политике утверждают, что Россия якобы поддерживает политически и финансово евроскептиков и националистические движения в странах ЕС.

А в это время глава Белого дома Дональд Трамп, по их мнению, «в значительной мере поставил под вопрос» солидарность в НАТО и не скрывает удовлетворения по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

«Если российский и американский президенты противодействуют сплоченности Европейского союза, это тревожный сигнал», – отмечается в документе.

В этой связи группа экспертов СДПГ во главе с депутатом Нильсом Шмидом призывает «учитывать опасения» восточноевропейских стран ЕС, подчеркивая недопустимость «обособленной политики Германии по отношению к России».

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» («АдГ») стала второй по популярности партией в ФРГ. Кроме того, к середине прошлого месяца «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала самой популярной партией на территории бывшей ГДР.