ЦБ отозвал лицензию у двух банков

Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Инкаробанка» и «Международного банка Санкт-Петербурга» (Банк МБСП).

Приоритетным направлением деятельности «Инкаробанка» было кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения. При этом более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством. Надлежащая оценка кредитного риска выявила снижение размера собственных средств банка почти вдвое, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, сообщает Центробанк.

Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения в течение года «Инкаробанк» систематически осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Инкаробанк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 340 место в банковской системе России.

Проблемы в деятельности Банка МБСП возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам выявило полную утрату банком собственных средств.

Банк МБСП – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116 место в банковской системе России.