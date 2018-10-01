Клинтон сравнила «вмешательство» России в выборы с терактами 11 сентября

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила якобы имевшее место «вмешательство» в американские выборы 2016 года со стороны России с серией терактов, совершенных в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли 2977 человек.

«Нам нужно разобраться в этом. Это первый раз, когда (...) мы подверглись нападению иностранного государства и ничего не сделали», – приводит ее слова ТАСС.

«Это было бы как – я даже не могу себе представить – я хочу сказать, конечно, это ужасный пример, но [если бы] после 11 сентября [2001 года тогдашний президент США] Джордж Буш – младший сказал: «У меня нет времени встречаться [с пострадавшими], у меня нет времени беспокоиться об этом, (...) мы не будем беспокоиться об этом [последствиях теракта]», – сказала Клинтон, отвечая на вопрос о «российском вмешательстве» в американский избирательный процесс.

Она выразила уверенность в том, что «российское вмешательство», а также действия аппарата Республиканской партии и предвыборной кампании нынешнего американского лидера Дональда Трампа, «изменили итог» выборов в некоторых частях страны.

Отметим, у Клинтон регулярно возникают претензии в адрес России. Ранее она заявляла, что Россия якобы занимается распространением «авторитарного, расистского и ксенофобского движения, которое ослабляет традиционные альянсы США и подрывает демократию».

Президент Владимир Путин ранее не раз заявлял, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.

В марте спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Президент США Дональд Трамп тогда несколько раз подчеркивал, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.