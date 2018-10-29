Цены на нефть изменились разнонаправленно на данных о добыче в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром изменяются разнонаправленно на фоне еженедельных данных о количестве действующих буровых установок в США и заявлениях Ирана относительно по экспорту топлива.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,01%, составив 77,66 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,15% – до 67,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».