Меркель раскритиковали за «излишнее дружелюбие» к Путину и Эрдогану

Журналист Bild Джулиан Репке раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за «излишнее» дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

В материале приводятся слова Меркель, заявившей по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле о «серьезном прогрессе» в создании демилитаризованной зоны в Идлибе и предотвращении гуманитарной катастрофы в Сирии, передает РИА «Новости».

Комментируя фотографию, на которой канцлер Германии стоит между президентами России и Турции, автор статьи выразил мнение, что «Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас».

Издание процитировало представителя Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце, заявившего, что Меркель стоит рука об руку с Путиным и Эрдоганом, хотя вместо этого ей якобы надо было «потребовать», чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

Репке также привел высказывание вице-председателя федерального собрания Гамбурга Кансу Оздемир, которую возмутило, что Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогана и «выстилает перед ним красную дорожку».

Более того, представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер заявил изданию, что «демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно».

Напомним, в субботу в Стамбуле прошел саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии.