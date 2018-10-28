Памятник Максиму Горькому открыли на юге Италии

В Сорренто (Италия) открыли памятник писателю Максиму Горькому, сообщил ответственный за международные отношения в мэрии города Антонино Фиорентино.

Торжественная церемония открытия памятника Горькому состоялась в субботу, передает ТАСС.

Фиорентино напомнил, что жизнь писателя была непосредственно связана с этим регионом Италии, где он провел в целом более 10 лет: «В Сорренто Горький прожил 9 лет – с 1924 по 1933 годы. Еще раньше он достаточно много времени провел на Капри».

Представитель мэрии Сорренто рассказал также, что идея установки памятника появилась у него из-за того, что в городе уже не первый год проводятся совместные акции в память о писателе в сотрудничестве с московским Институтом мировой литературы им. Максима Горького РАН и его директором Вадимом Полонским.

Монумент решили установить на площади Победы, приурочив это к 150-летию со дня рождения Горького. Отмечается, что неподалеку находится дом, где родился итальянский поэт XVI века Торквато Тассо.

Идею реализовали при меценатской поддержке российского бизнесмена, популяризатора русской культуры, председателя совета Плесского городского поселения Тимербулата Каримова.

Инициативу мэрии Соррентино поддержал оргкомитет Премии Горького, которая каждый год вручается итальянским писателям и переводчикам на острове Капри.