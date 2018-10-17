Порошенко оценил отношения с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что между этими странами и их лидерами есть доверие.

«Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество», – подчеркнул украинский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Он добавил, что граница между Белоруссией и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности. «И вы, и я предпринимаем к этому максимальные усилия», – отметил Порошенко.

Между тем ранее глава украинской дипломатии Павел Климкин объявил пребывание украинцев в Белоруссии небезопасным. Минск в ответ упрекнул соседей в «мышлении военными категориями» и напомнил: вторгнуться на Украину могут только «армады белорусских комбайнов».